В Израиле хотят увеличить количество министров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Все израильские партии, которые ведут переговоры о создании правящей коалиции, готовы исключить из основного закона "О правительстве" пункт 5 (1), что ограничивает численность кабинета министров 18 членами, без учета главы правительства. Об этом сообщает Israelinfo, передает УНН.
По информации, партнеры по коалиции договорились между собой не ограничивать количество министров в будущем кабинете, и их, как отмечает издание, будет "не менее 26".
Согласно пункту 5 (1), численность кабинета может быть увеличена только с согласия 70 депутатов Кнессета.
Как сообщал УНН, Израиль готов продолжать удары по Газе.
Ранее сообщалось, что Израиль ликвидировал полевого командира ХАМАС.