Ізраїль готовий продовжувати удари по Газі

КИЇВ. 6 травня. УНН. Прем'єр-міністр і міністр оборони Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльська армія готова продовжувати удари по сектору Гази для забезпечення спокою і безпеки жителів півдня країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на опубліковану у мікроблозі прем'єра Ізраїлю у Twitter заяву.