Ізраїль готовий продовжувати удари по Газі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Прем'єр-міністр і міністр оборони Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльська армія готова продовжувати удари по сектору Гази для забезпечення спокою і безпеки жителів півдня країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на опубліковану у мікроблозі прем'єра Ізраїлю у Twitter заяву.
"За останні два дні ми завдали потужного удару по "ХАМАСу" і "Ісламському джихаду". Ми вразили понад 350 цілей. Ми завдали удару по лідерах терористів і бойовиках і зруйнували об'єкти терористів", - повідомив ізраїльський прем'єр.
"Кампанія не завершена, і вона вимагає терпіння і прозорливості. Ми готові продовжувати. Метою було - і залишається - забезпечення спокою і безпеки для жителів півдня (Ізраїлю - ред.)", - вказав Нетаньягу.
Раніше 6 травня ЗМІ повідомили, що Ізраїль і Палестина за посередництва Єгипту досягли угоди про припинення вогню в секторі Гази.
З сектора Газа випустили по Ізраїлю з 4 травня більше 600 ракет, 150 з них були перехоплені системою ППО "Залізний купол". У результаті обстрілу загинули четверо ізраїльтян, ще декілька отримали поранення. У відповідь ізраїльські військові вразили близько 300 військових цілей в секторі Гази. За даними телеканалу Al Hadath, в результаті ізраїльських ударів за два дні не менше 14 палестинців загинули, десятки постраждали.