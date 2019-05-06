Израиль готов продолжать удары по Газе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Премьер-министр и министр обороны Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия готова продолжать удары по сектору Газа для обеспечения спокойствия и безопасности жителей юга страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на опубликованное в микроблоге премьера Израиля в Twitter заявление.
"За последние два дня мы нанесли мощный удар по "ХАМАСу" и "Исламскому джихаду". Мы поразили более 350 целей. Мы нанесли удар по лидерам террористов и боевиках и разрушили объекты террористов", - сообщил израильский премьер.
"Кампания не завершена, и она требует терпения и прозорливости. Мы готовы продолжать. Целью было - и остается - обеспечение спокойствия и безопасности для жителей юга (Израиля - ред.)", - отметил Нетаньяху.
Ранее 6 мая СМИ сообщили, что Израиль и Палестина при посредничестве Египта достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Из сектора Газа выпустили по Израилю с 4 мая более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В результате обстрела погибли четверо израильтян, еще несколько получили ранения. В ответ израильские военные поразили около 300 военных целей в секторе Газа. По данным телеканала Al Hadath, в результате израильских ударов за два дня не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали.