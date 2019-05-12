В Ізраїлі хочуть збільшити кількість міністрів

За інформацією, партнери по коаліції домовилися між собою не обмежувати кількість міністрів у майбутньому кабінеті, і їх, як зазначає видання, буде "не менше 26".



Згідно з пунктом 5 (1), чисельність кабінету може бути збільшена лише за згодою 70 депутатів Кнесету.



Як повідомляв УНН, Ізраїль готовий продовжувати удари по Газі.



Раніше повідомлялось, що Ізраїль ліквідував польового командира ХАМАС.