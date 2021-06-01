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В Израиле из-за сильной жары вспыхнули пожары

Киев • УНН

 • 17808 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. В южном округе Израиля и других регионах из-за жары начались масштабные пожары. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

В Израиле из-за сильной жары вспыхнули пожары

Детали

Сильнейшие пожары зафиксированы в городе Кирьят-Малахи. Так, три района пожара зафиксировали в районе Кирьят-Малахи, где для ликвидации его привлекли самолеты, которым накануне удалось сдержать огонь, но не потушить его.

По информации окружного совета, очаги возгорания - большие, но их успешно локализуют. Так, бригады пожарных команд по всей стране работают над борьбой с пожарами, которые вспыхивают в лесах и полях из-за жары.

Местные власти рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности и не разжигать огонь на открытом воздухе.

Добавим

2020 год был одним из трех самых жарких в истории наблюдений - средняя глобальная температура была на 1,2°C выше доиндустриальных уровней. Метеорологи говорят, 2021 гд будет более прохладным, но все равно останется в топе самых жарких.

По данным ООН, мир почувствует повышение температуры до "критического" порога в ближайшие годы.

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