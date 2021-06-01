В Ізраїлі через сильну спеку спалахнули пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У південному окрузі Ізраїлю та інших регіонах через спеку почалися масштабні пожежі. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Jerusalem Post.
Деталі
Найсильніші пожежі зафіксовані в районі міста Кір'ят-Малахі. Так, три райони пожежі зафіксували у районі Кір’ят-Малахі, де для ліквідації її залучили літаки, яким напередодні вдалося стримати вогонь, але не загасити його.
За інформацією окружної ради, осередки займання - великі, але їх успішно локалізують. Так, бригади пожежних команд по всій країні працюють над боротьбою з пожежами, які спалахують у лісах та полях через спеку.
Місцева влада рекомендує жителям дотримуватися правил безпеки і не розпалювати вогонь на відкритому повітрі.
Додамо
2020 рік був одним з трьох найспекотніших в історії спостережень - середня глобальна температура була на 1,2°C вище доіндустріальних рівнів. Метеорологи кажуть, 2021 рік буде більш прохолодним, але все одно залишиться у топі найспекотніших.
За даними ООН, світ відчує підвищення температури до "критичного" порогу найближчими роками.