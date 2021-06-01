В Ізраїлі через сильну спеку спалахнули пожежі

Деталі

Найсильніші пожежі зафіксовані в районі міста Кір'ят-Малахі. Так, три райони пожежі зафіксували у районі Кір’ят-Малахі, де для ліквідації її залучили літаки, яким напередодні вдалося стримати вогонь, але не загасити його.

За інформацією окружної ради, осередки займання - великі, але їх успішно локалізують. Так, бригади пожежних команд по всій країні працюють над боротьбою з пожежами, які спалахують у лісах та полях через спеку.

Місцева влада рекомендує жителям дотримуватися правил безпеки і не розпалювати вогонь на відкритому повітрі.

Додамо

2020 рік був одним з трьох найспекотніших в історії спостережень - середня глобальна температура була на 1,2°C вище доіндустріальних рівнів. Метеорологи кажуть, 2021 рік буде більш прохолодним, але все одно залишиться у топі найспекотніших.

За даними ООН, світ відчує підвищення температури до "критичного" порогу найближчими роками.