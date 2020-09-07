В Израиле из-за пандемии вводят комендантский час в 40 городах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Израиле с 7-го сентября в 40 городах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 вводится комендантский час. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NEWSru.co.il.
"В воскресенье, 6 сентября, министерская комиссия по карантину проголосовала за введение ограничений на передвижение граждан в вечерние и ночные часы, а также за закрытие учебных заведений, за исключением учреждений специального образования", - говорится в сообщении.
Сообщается, что карантинный "комендантский час" вводится в 40 "красных" населенных пунктах.
"Комендантский час" будет действовать с 19:00 до 5:00 следующего дня. В вечернее и ночное время в местах, из утвержденного списка, будут закрыты все предприятия и магазины, кроме жизненно важных. Продуктовые магазины, аптеки и учреждения системы здравоохранения продолжат работать. Решение кабинета вступает в силу в понедельник, 7 сентября", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Иерусалиме тысячи израильтян протестовали в субботу против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвиняя его в коррупции на фоне пандемии коронавируса и требуя его отставки.