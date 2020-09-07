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В Ізраїлі через пандемію запроваджують комендантську годину у 40 містах

Київ • УНН

 • 25106 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. В Ізраїлі з 7-го вересня у 40 містах з високим рівнем захворюваності на COVID-19 вводиться комендантська година. Про це УНН повідомляє із посиланням на NEWSru.co.il.

В Ізраїлі через пандемію запроваджують комендантську годину у 40 містах

"У неділю, 6 вересня, міністерська комісія з карантину проголосувала за введення обмежень на пересування громадян у вечірні та нічні години, а також за закриття навчальних закладів, за винятком закладів спеціальної освіти", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що карантинна "комендантська година" запроваджується у 40 "червоних" населених пунктах.

"Комендантська година" буде діяти з 19:00 до 5:00 наступного дня. У вечірній і нічний час у містах, із затвердженого списку, будуть закриті всі підприємства і магазини, крім життєво важливих. Продуктові магазини, аптеки і установи системи охорони здоров'я продовжать працювати. Рішення кабінету набирає чинності у понеділок, 7 вересня", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, в Єрусалимі тисячі ізраїльтян протестували у суботу проти прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, звинувачуючи його у корупції на фоні пандемії коронавірусу та вимагаючи його відставки.

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