В Израиле разоблачили ряд шпионов, которые работали на Иран: что известно

ukenru
Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины
  •  52040 просмотра

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Эксклюзив
Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп
  •  66993 просмотра

Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами
  •  87308 просмотра

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами

Эксклюзив
Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
  •  106038 просмотра

Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины

Эксклюзив
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
20 октября 2024, 08:34  •  149616 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Эксклюзив
Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
19 октября 2024, 11:39  •  172177 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  196754 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  195361 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  170523 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  141466 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

  •  113675 просмотра
В столице грузовик на полном ходу въехал в маршрутку: 7 человек госпитализировали

В столице грузовик на полном ходу въехал в маршрутку: 7 человек госпитализировали

  •  39363 просмотра
Сибига начал визит в Турцию: должен провести важные переговоры

Сибига начал визит в Турцию: должен провести важные переговоры

  •  30927 просмотра
Глава Пентагона в Киеве, чтобы подчеркнуть непоколебимую преданность США поддержке Украины - посол

Глава Пентагона в Киеве, чтобы подчеркнуть непоколебимую преданность США поддержке Украины - посол

  •  35989 просмотра
Генсек НАТО: участие войск КНДР в войне в Украине - значительная эскалация

Генсек НАТО: участие войск КНДР в войне в Украине - значительная эскалация

  •  27949 просмотра
публикации
Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

  •  52077 просмотра
Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

  •  113675 просмотра
"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

  •  138159 просмотра
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

18 октября 2024, 14:20  •  164594 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

18 октября 2024, 10:11  •  166817 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

  •  12503 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

  •  121037 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

20 октября 2024, 08:34  •  149616 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  107116 просмотра
Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

20 октября 2024, 01:55  •  105356 просмотра
Актуальное
В Израиле разоблачили ряд шпионов, которые работали на Иран: что известно

В Израиле разоблачили ряд шпионов, которые работали на Иран: что известно

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 16:27  •  5988 просмотра

Read in English

Семерых граждан Израиля, которые иммигрировали из Азербайджана, обвиняют в работе на иранскую разведку. Они фотографировали военные базы, в частности те, которые были целями иранских ракетных атак.

Семерых граждан Израиля, которые иммигрировали из Азербайджана, обвиняются в работе на иранскую разведку, в рамках которой они фотографировали военные базы, в том числе и те, которые были целями атаки баллистическими ракетами со стороны Ирана в начале месяца. Об этом пишет издание Ynet, передает УНН.

"Семеро израильтян, иммигрировавших из Азербайджана, включая отца и сына, подозреваются в том, что в течение двух лет поддерживали контакты с элементами в Исламской Республике, в рамках которых они фотографировали военные базы, которые также были целями атаки баллистическими ракетами со стороны Ирана в начале месяца", - пишет издание.

Отмечается, что следствие длилось более двух лет и выявило, что злоумышленники выполнили около 600 задач иранской разведывательной структуры. Обвиняемые, как утверждается, получили за свою деятельность сотни тысяч долларов, в частности, в криптовалюте.

Обвиняемых арестовали в сентябре. До ареста некоторые из них продолжали сотрудничество с Ираном на фоне военной операции в Секторе Газа и обострения конфликта с проиранской шиитской группировкой "Хезболла" на севере Ливана.

Прокуратура отмечает, что это одно из самых серьезных дел, расследуемых за последние годы.

Напомним

Израильские силы нанесли удары по финансовым учреждениям в Бейруте, связанным с "Хезболлой". Атаки также затронули район аэропорта, но он продолжает работать в обычном режиме.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
izrailИзраиль
livanЛиван
azerbaidzhanАзербайджан
sektor-hazaСектор Газа
iranИран