В Израиле разоблачили ряд шпионов, которые работали на Иран: что известно

Семерых граждан Израиля, которые иммигрировали из Азербайджана, обвиняются в работе на иранскую разведку, в рамках которой они фотографировали военные базы, в том числе и те, которые были целями атаки баллистическими ракетами со стороны Ирана в начале месяца. Об этом пишет издание Ynet, передает УНН.

"Семеро израильтян, иммигрировавших из Азербайджана, включая отца и сына, подозреваются в том, что в течение двух лет поддерживали контакты с элементами в Исламской Республике, в рамках которых они фотографировали военные базы, которые также были целями атаки баллистическими ракетами со стороны Ирана в начале месяца", - пишет издание.

Отмечается, что следствие длилось более двух лет и выявило, что злоумышленники выполнили около 600 задач иранской разведывательной структуры. Обвиняемые, как утверждается, получили за свою деятельность сотни тысяч долларов, в частности, в криптовалюте.

Обвиняемых арестовали в сентябре. До ареста некоторые из них продолжали сотрудничество с Ираном на фоне военной операции в Секторе Газа и обострения конфликта с проиранской шиитской группировкой "Хезболла" на севере Ливана.

Прокуратура отмечает, что это одно из самых серьезных дел, расследуемых за последние годы.

Напомним

Израильские силы нанесли удары по финансовым учреждениям в Бейруте, связанным с "Хезболлой". Атаки также затронули район аэропорта, но он продолжает работать в обычном режиме.