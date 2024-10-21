В Ізраїлі викрили низку шпигунів, які працювали на Іран: що відомо

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4446 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 14320 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 30932 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 46846 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81820 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66616 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78839 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93938 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87373 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178724 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
49%
Популярнi новини

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24733 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11530 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10162 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 9102 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 4516 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 30924 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178720 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334736 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268396 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378836 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1530 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 46844 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18353 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23464 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29136 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

В Ізраїлі викрили низку шпигунів, які працювали на Іран: що відомо

Київ • УНН

 • 19962 перегляди

Сімох громадян Ізраїлю, які іммігрували з Азербайджану, звинувачують у роботі на іранську розвідку. Вони фотографували військові бази, зокрема ті, що були цілями іранських ракетних атак.

В Ізраїлі викрили низку шпигунів, які працювали на Іран: що відомо

Сімох громадян Ізраїлю, які іммігрували з Азербайджану, звинувачуються в роботі на іранську розвідку, у рамках якої вони фотографували військові бази, зокрема і ті, які були цілями атаки балістичними ракетами з боку Ірану на початку місяця. Про це пише видання Ynet, передає УНН.

"Семеро ізраїльтян, які іммігрували з Азербайджану, включно з батьком і сином, підозрюються в тому, що протягом двох років підтримували контакти з елементами в Ісламській Республіці, у рамках яких вони фотографували військові бази, які також були цілями атаки балістичними ракетами з боку Ірану на початку місяця", - пише видання.

Зазначається, що слідство тривало понад два роки та виявило, що зловмисники виконали близько 600 завдань іранської розвідувальної структури. Обвинувачені, як стверджується, отримали за свою діяльність сотні тисяч доларів, зокрема, в криптовалюті.

Обвинувачених заарештували у вересні. До арешту деякі з них продовжували співпрацю з Іраном на тлі військової операції в Секторі Гази і загострення конфлікту з проіранським шиїтським угрупованням "Хезболла" на півночі Лівану.

Прокуратура наголошує, що це одна із найсерйозніших справ, розслідуваних за останні роки.

Нагадаємо

Ізраїльські сили завдали ударів по фінансових установах у Бейруті, пов'язаних з "Хезболлою". Атаки також зачепили район аеропорту, але він продовжує працювати в звичайному режимі.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Ізраїль
Ліван
Азербайджан
Сектор Газа
Іран
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78