В Ізраїлі викрили низку шпигунів, які працювали на Іран: що відомо
Київ • УНН
Сімох громадян Ізраїлю, які іммігрували з Азербайджану, звинувачують у роботі на іранську розвідку. Вони фотографували військові бази, зокрема ті, що були цілями іранських ракетних атак.
Сімох громадян Ізраїлю, які іммігрували з Азербайджану, звинувачуються в роботі на іранську розвідку, у рамках якої вони фотографували військові бази, зокрема і ті, які були цілями атаки балістичними ракетами з боку Ірану на початку місяця. Про це пише видання Ynet, передає УНН.
"Семеро ізраїльтян, які іммігрували з Азербайджану, включно з батьком і сином, підозрюються в тому, що протягом двох років підтримували контакти з елементами в Ісламській Республіці, у рамках яких вони фотографували військові бази, які також були цілями атаки балістичними ракетами з боку Ірану на початку місяця", - пише видання.
Зазначається, що слідство тривало понад два роки та виявило, що зловмисники виконали близько 600 завдань іранської розвідувальної структури. Обвинувачені, як стверджується, отримали за свою діяльність сотні тисяч доларів, зокрема, в криптовалюті.
Обвинувачених заарештували у вересні. До арешту деякі з них продовжували співпрацю з Іраном на тлі військової операції в Секторі Гази і загострення конфлікту з проіранським шиїтським угрупованням "Хезболла" на півночі Лівану.
Прокуратура наголошує, що це одна із найсерйозніших справ, розслідуваних за останні роки.
Нагадаємо
Ізраїльські сили завдали ударів по фінансових установах у Бейруті, пов'язаних з "Хезболлою". Атаки також зачепили район аеропорту, але він продовжує працювати в звичайному режимі.