В июне рф потеряла наибольшее количество артиллерии за всё время войны - Минобороны
Киев • УНН
По данным Генштаба, в июне 2026 года уничтожено 2 074 единицы артиллерии рф. Также зафиксированы рекордные потери автотехники - 12 878 единиц.
В июне 2026 года потери России в артиллерии были самыми большими за все время полномасштабного вторжения. По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в течение прошлого месяца было поражено 2 074 единицы этого вооружения, информирует УНН со ссылкой на сообщение Минобороны.
Детали
Отмечается, что для сравнения, в мае было уничтожено и выведено из строя 1 993 единицы вражеской артиллерии - это более 110 стандартных артиллерийских дивизионов.
Результат "Логистического локдауна": самые большие потери армии РФ в автотехнике
Также в июне уничтожено или подбито и наибольшее количество автотехники РФ - 12 878.
В мае было поражено 8 612 единиц автомобильной техники и автоцистерн РФ
Статистика потерь военной техники и ПВО России
Кроме того, Силы обороны в июне поразили:
- 103 российских танка;
- 197 боевых бронированных машин;
- 60 единиц ПВО.
"Для средств противовоздушной обороны это самый большой показатель за последние 2 года и второй за все время войны", - резюмировали в Минобороны.
Напомним
В июне количество минусованных россиян на войне в Украине превысило 1,4 млн.
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