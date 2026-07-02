путину нужны мускулы, а их на поле боя у него нет - Зеленский о ночном обстреле Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российскому диктатору владимиру путину нужно показать мускулы накануне выборов, которых у него нет на поле боя, поэтому он устраивает победные обстрелы, как этой ночью в Киеве, передает УНН.

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Безусловно, у него выборы. У него выборы в сентябре. И нашим политикам надо не забывать: не у нас. Нам надо отстоять свое государство. У него выборы в сентябре, ему нужно сплоченное общество, которое будет поддерживать его "единую россию". Поэтому ему нужно все это. И он боится хаоса. И показать ему нужно мускулы. Мускулов на поле боя у него нет. И он показывает вот такими шагами. Вот что происходит - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина за справедливый мир, справедливое окончание войны, а "пока его нет - это справедливый ответ".

Напомним

Количество погибших в результате российской атаки в Киеве в ночь на 2 июля увеличилось до 21.