путину нужны мускулы, а их на поле боя у него нет - Зеленский о ночном обстреле Киева
Киев • УНН
Глава государства заявил, что российский диктатор устраивает обстрелы, как в Киеве, из-за отсутствия успехов на фронте в преддверии выборов. Он подчеркнул, что Украина стремится к справедливому миру.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российскому диктатору владимиру путину нужно показать мускулы накануне выборов, которых у него нет на поле боя, поэтому он устраивает победные обстрелы, как этой ночью в Киеве, передает УНН.
Детали
Безусловно, у него выборы. У него выборы в сентябре. И нашим политикам надо не забывать: не у нас. Нам надо отстоять свое государство. У него выборы в сентябре, ему нужно сплоченное общество, которое будет поддерживать его "единую россию". Поэтому ему нужно все это. И он боится хаоса. И показать ему нужно мускулы. Мускулов на поле боя у него нет. И он показывает вот такими шагами. Вот что происходит
Он добавил, что Украина за справедливый мир, справедливое окончание войны, а "пока его нет - это справедливый ответ".
Напомним
Количество погибших в результате российской атаки в Киеве в ночь на 2 июля увеличилось до 21.