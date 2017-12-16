В Ивано-Франковске "заминировали" иномарку
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 16 декабря. УНН. Сегодня утром, 16 декабря, в Ивано-Франковске на улице Довженко неизвестный забрался под припаркованный автомобиль Kia Rio и присоединил к днищу подозрительный предмет. На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа, сообщили корреспонденту УНН в патрульной полиции Ивано-Франковска.
Об инциденте очевидцы сообщили на “гарячую линию” 102.
На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. При обследовании автомобиля никаких взрывоопасных предметов не найдено.
Однако вместо взрывчатки было обнаружено некое электронное устройство. Что именно это за прибор и какие функции он выполняет, правоохранители не сообщили.
Напомним, водитель на маршрутке в Ивано-Франковске снес три электроопоры и сбежал.