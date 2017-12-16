В Ивано-Франковске "заминировали" иномарку

Об инциденте очевидцы сообщили на “гарячую линию” 102.

На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. При обследовании автомобиля никаких взрывоопасных предметов не найдено.

Однако вместо взрывчатки было обнаружено некое электронное устройство. Что именно это за прибор и какие функции он выполняет, правоохранители не сообщили.

Напомним, водитель на маршрутке в Ивано-Франковске снес три электроопоры и сбежал.