В Івано-Франківську "замінували" іномарку

Про інцидент очевидці повідомили на "гарячу лінію" 102.

На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. При обстеженні автомобіля ніяких вибухонебезпечних предметів не знайдено.

Однак замість вибухівки було виявлено якийсь електронний пристрій. Що саме це за прилад і які функції він виконує, правоохоронці не повідомили.

Нагадаємо, водій на маршрутці в Івано-Франківську зніс три електроопори і втік.