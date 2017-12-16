В Івано-Франківську "замінували" іномарку

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 16 грудня. УНН. Сьогодні вранці, 16 грудня, в Івано-Франківську на вулиці Довженка невідомий забрався під припаркований автомобіль Kia Rio і приєднав до днища підозрілий предмет. На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група, повідомили кореспонденту УНН у патрульній поліції Івано-Франківська.

Про інцидент очевидці повідомили на "гарячу лінію" 102.

На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. При обстеженні автомобіля ніяких вибухонебезпечних предметів не знайдено.

Однак замість вибухівки було виявлено якийсь електронний пристрій. Що саме це за прилад і які функції він виконує, правоохоронці не повідомили.

Нагадаємо, водій на маршрутці в Івано-Франківську зніс три електроопори і втік.

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