В Івано-Франківську "замінували" іномарку
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 16 грудня. УНН. Сьогодні вранці, 16 грудня, в Івано-Франківську на вулиці Довженка невідомий забрався під припаркований автомобіль Kia Rio і приєднав до днища підозрілий предмет. На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група, повідомили кореспонденту УНН у патрульній поліції Івано-Франківська.
Про інцидент очевидці повідомили на "гарячу лінію" 102.
На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. При обстеженні автомобіля ніяких вибухонебезпечних предметів не знайдено.
Однак замість вибухівки було виявлено якийсь електронний пристрій. Що саме це за прилад і які функції він виконує, правоохоронці не повідомили.
Нагадаємо, водій на маршрутці в Івано-Франківську зніс три електроопори і втік.