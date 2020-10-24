В Ивано-Франковске разоблачили "ботоферму"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 65833 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 92344 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 121792 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104547 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124217 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100384 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101321 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103696 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
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В Ивано-Франковске разоблачили "ботоферму"

В Ивано-Франковске разоблачили "ботоферму"

Киев  •  УНН

 • 12460 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Житель Прикарпатья за деньги предоставлял клиентам возможность аренды виртуальных телефонных номеров, что позволяло заказчикам создавать неограниченное количество фейковых профилей в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры, передает УНН.

“Житель г. Ивано-Франковска, используя сим-карты украинских и зарубежных мобильных операторов и телекоммуникационное оборудование, через специализированный интернет-сайт за денежное вознаграждение предоставлял клиентам возможность аренды виртуальных телефонных номеров. Анонимные телефонные номера, в свою очередь, позволяли заказчикам создавать неограниченное количество фейковых профилей в соцсетях, которые использовали для незаконного влияния на общественное мнение, распространение недостоверной и деструктивной информации. Во время обыска изъято два VoIP шлюзы, семь USB-модемов, 7 мобильных терминалов, более тысячи сим-карточек, компьютер, блокноты с черновыми записями”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ивано-Франковской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по фактам совершения действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя и посягательство на территориальную целостность Украины (ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110 УК Украины).

Как сообщал УНН, перед местными выборами Служба безопасности Украины блокировала деятельность трех “ботоферм”, которые распространяли деструктивный контент.

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