В Ивано-Франковске разоблачили "ботоферму"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Житель Прикарпатья за деньги предоставлял клиентам возможность аренды виртуальных телефонных номеров, что позволяло заказчикам создавать неограниченное количество фейковых профилей в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры, передает УНН.
“Житель г. Ивано-Франковска, используя сим-карты украинских и зарубежных мобильных операторов и телекоммуникационное оборудование, через специализированный интернет-сайт за денежное вознаграждение предоставлял клиентам возможность аренды виртуальных телефонных номеров. Анонимные телефонные номера, в свою очередь, позволяли заказчикам создавать неограниченное количество фейковых профилей в соцсетях, которые использовали для незаконного влияния на общественное мнение, распространение недостоверной и деструктивной информации. Во время обыска изъято два VoIP шлюзы, семь USB-модемов, 7 мобильных терминалов, более тысячи сим-карточек, компьютер, блокноты с черновыми записями”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Ивано-Франковской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по фактам совершения действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя и посягательство на территориальную целостность Украины (ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110 УК Украины).
Как сообщал УНН, перед местными выборами Служба безопасности Украины блокировала деятельность трех “ботоферм”, которые распространяли деструктивный контент.