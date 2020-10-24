В Івано-Франківську викрили “ботоферму”

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Мешканець Прикарпаття за гроші надавав клієнтам можливість оренди віртуальних телефонних номерів, що дозволяло замовникам створювати необмежену кількість фейкових профілів у соцмережах. Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури, передає УНН.

“Мешканець м. Івано-Франківська, використовуючи сім-картки українських і закордонних мобільних операторів та телекомунікаційне обладнання, через спеціалізований інтернет-сайт за грошову винагороду надавав клієнтам можливість оренди віртуальних телефонних номерів. Анонімні телефонні номери, в свою чергу, дозволяли замовникам створювати необмежену кількість фейкових профілів у соцмережах, які використовували для незаконного впливу на громадську думку, поширення недостовірної та деструктивної інформації. Під час обшуку вилучено два VoIP шлюзи, сім USB-модемів, сім мобільних терміналів, понад тисячу сім-карток, комп’ютер, блокноти з чорновими записами”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Івано-Франківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами учинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу та посягання на територіальну цілісність України (ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110 КК України).

Як повідомляв УНН, перед місцевими виборами Служба безпеки України блокувала діяльність трьох “ботоферм”, які поширювали деструктивний контент.

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