Перед місцевими виборами СБУ прикрила три "ботоферми"

"Кіберфахівці та слідчі СБУ блокували у Миколаєві та Івано-Франківську діяльність трьох “ботоферм”, через які поширювався деструктивний контент напередодні місцевих виборів", - повідомили у спецслужбі.

Зокрема, як вказано, у Миколаєві оперативники спецслужби встановили, що з початком передвиборчої кампанії зловмисники почали через дві “ботоферми” активно розміщувати матеріали для дискредитації дій державної та обласної влади. Максимальна активізація поширення деструктивних матеріалів планувалась напередодні та безпосередньо в день проведення місцевих виборів, додали в СБУ.

“Ботоферми” забезпечували технічну можливість віддаленої реєстрації облікових записів у загальнодоступних та соціально-орієнтованих ресурсах через російську веб-платформу, розповіли у спецслужбі.

За версією слідства, один із зловмисників також адміністрував у соцмережах групи із загальною аудиторією понад 300 тисяч учасників. Там він розміщував матеріали, які, згідно із висновком лінгвістичної експертизи, містили заклики до зміни меж території чи кордонів України, додали у СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності фігурантів: комп’ютерну техніку, засоби зв’язку і символіку країни-агресора. Також вилучено обладнання “ботоферм” — 5 сім-банків на 32 порти кожен, майже 4 тисячі сім-карток операторів зв’язку.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин зафіксованого злочину, а також встановлення можливих зав’язків фігурантів з “кураторами” із спецслужб РФ. Слідчі органів безпеки готують повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

В Івано-Франківську місцевий житель через “ботоферму”, як вказано, упродовж 3 років надавав замовникам послуги зі створення десятків тисяч фейкових профілів у соцмережах та месенжерах.

"За оперативними даними СБУ, напередодні місцевих виборів в Україні клієнтами зловмисника стали переважно абоненти з РФ. Вони використовували анонімні профілі для незаконного впливу на громадську думку, поширення недостовірної та деструктивної інформації", - додали у спецслужбі.

Під час обшуку за місцем роботи зловмисника вилучено 2 VoIP шлюзи, 7 USB-модемів, понад тисячу сім-карток та комп’ютер, з якого він здійснював керування "ботофермою".

Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Вказано, що з початку року кіберфахівці блокували діяльність 19 "ботоферм" загальною потужністю понад 60 тисяч ботів, а також 450 інтернет-агітаторів.