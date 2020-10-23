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Перед местными выборами СБУ прикрыла три "ботофермы"

Перед местными выборами СБУ прикрыла три "ботофермы"

Киев  •  УНН

 • 11240 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Перед местными выборами Служба безопасности Украины блокировала деятельность трех "ботоферм", которые распространяли деструктивный контент. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНН.

"Киберспециалисты и следователи СБУ блокировали в Николаеве и Ивано-Франковске деятельность трех "ботоферм", через которые распространялся деструктивный контент накануне местных выборов", - сообщили в спецслужбе.

В частности, как указано, в Николаеве оперативники спецслужбы установили, что с началом предвыборной кампании злоумышленники начали через две "ботофермы" активно размещать материалы для дискредитации действий государственной и областной власти. Максимальная активизация распространения деструктивных материалов планировалась накануне и непосредственно в день проведения местных выборов, добавили в СБУ.

"Ботофермы" обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей в общедоступных и социально-ориентированных ресурсов через российскую веб-платформу, рассказали в спецслужбе.

По версии следствия, один из злоумышленников также администрировал в соцсетях группы с общей аудиторией более 300 тыс. участников. Там он размещал материалы, которые, согласно заключению лингвистической экспертизы, содержали призывы к изменению границ территории или границ Украины, добавили в СБУ.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности фигурантов: компьютерную технику, средства связи и символику страны-агрессора. Также изъято оборудование "ботоферм" - 5 сим-банков на 32 порта каждый, почти 4000 сим-карт операторов связи.

Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств зафиксированного преступления, а также установление возможных завязок фигурантов с "кураторами" из спецслужб РФ. Следователи органов безопасности готовят сообщение злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

В Ивано-Франковске местный житель через "ботоферму", как указано, в течение 3 лет оказывал заказчикам услуги по созданию десятков тысяч фейковых профилей в соцсетях и месенжерах.

"По оперативным данным СБУ, накануне местных выборов в Украине клиентами злоумышленника стали преимущественно абоненты с РФ. Они использовали анонимные профили для незаконного влияния на общественное мнение, распространение недостоверной и деструктивной информации", - добавили в спецслужбе.

Во время обыска по месту работы злоумышленника изъято 2 VoIP шлюза, 7 USB-модемов, более тысячи сим-карт и компьютер, с которого он осуществлял управление "ботофермой".

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Указано, что с начала года киберспециалисты блокировали деятельность 19 "ботоферм" общей мощностью более 60 тысяч ботов, а также 450 интернет-агитаторов.

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