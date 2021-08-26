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В Ивано-Франковске учителям будут выдавать премии за вакцинацию от коронавируса

В Ивано-Франковске учителям будут выдавать премии за вакцинацию от коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. В Ивано-Франковске педагоги, которые до 31 августа прививаются хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, получат премии. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает УНН.

Цитата

“Педагоги, которые до 31 августа прививаются хотя бы 1 дозой вакцины получат премию. Для учителей есть различные виды вакцин и есть возможность получить прививку. На сегодня уже провакцинировано 47% педагогов. Но надо двигаться дальше, чтобы мы не сидели на карантине”, — написал он.

Детали

Мэр не назвал размер премии, впрочем добавил, что за две дозы учителя будут дополнительно получать по 1000 гривен. Соответствующее решение накануне принял горисполком.

Кроме того, сообщил мэр, городские власти готовят решение о вакцинации работников в структурах исполнительного комитета.

Напомним

В Румынии невакцинированных учителей заставят тестироваться на COVID-19 каждые три дня.

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