У Румунії невакцинованих вчителів змусять тестуватися на COVID-19 кожні три дні

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Відомо, що вчителі, які відмовляються вакцинуватися будуть відсторонені від занять на час виявлення більше 6 випадків коронавірусу на 1 000 жителів у тих місцях, де вони працюють. Також міністерство освіти оголосило, що вчитель, який не пройшов вакцинацію і не переніс хворобу, буде здавати тест на COVID-19 кожні 72 години.

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"Важко зрозуміти, коли у людей є можливість вакцинуватися, а вони цього не роблять - звісно, якщо немає медичних протипоказань", - заявили у Міністерстві освіти.

Зазначимо, що уряд Румунії поки не повідомив про те, чи будуть невакциновані вчителі переведені на дистанційну роботу чи на неоплачувану відпустку.

Нагадаємо

15 травня Румунія скасувала масковий режим та послабила карантин.