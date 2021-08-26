В Івано-Франківську вчителям видаватимуть премії за вакцинацію від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Івано-Франківську освітяни, які до 31 серпня щепляться хоча б одною дозою вакцини від коронавірусу, отримають премії. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає УНН.
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“Освітяни, які до 31 серпня щепляться хоча б 1 дозою вакцини отримають премію. Для вчителів є різні види вакцин і є можливість отримати щеплення. На сьогодні вже провакциновано 47% педагогів. Але треба рухатися далі, щоб ми не сиділи на карантині”, — написав він.
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Мер не назвав розмір премії, втім додав, що за дві дози вчителі будуть додатково отримувати по 1000 гривен. Відповідне рішення напередодні ухвалив міськвиконком.
Окрім того, повідомив мер, міська влада готує рішення про вакцинацію працівників в структурах виконавчого комітету.
Нагадаємо
У Румунії невакцинованих вчителів змусять тестуватися на COVID-19 кожні три дні.