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В Ивано-Франковске произошла стрельба возле ночного клуба, есть раненые

В Ивано-Франковске произошла стрельба возле ночного клуба, есть раненые

Киев  •  УНН

 • 15065 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Ивано-Франковске возле одного из ночных клубов произошла стрельба, задержаны 11 человек, причастных к инциденту. Об этом в сети Facebook сообщила Патрульная полиция Ивано-Франковской области, передает УНН.

По словам правоохранителей, около трех часов ночи на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка.

На место немедленно прибыли несколько экипажей патрульной полиции. Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и самом помещении ночного клуба. В это время полицейские увидели, как несколько мужчин садятся в автомобиль Nissan и стреляют, пытаясь убежать. Патрульные оперативно задержали четырех мужчин рядом с автомобилем, а одного - в кустах через дорогу. Еще одного злоумышленника поймали во дворах позади ночного клуба. В результате стрельбы двое посетителей ночного клуба ранены в ноги, их госпитализировали.

В это время другие экипажи уже были ориентированы на выявление автомобилей Volkswagen Caddy и Toyota Land Cruiser Prado, на которых скрылись причастны к стрельбе. Через несколько минут автомобили заблокировали на улице Незалежноси, а пятерых мужчин - задержали.

Во всех автомобилях было автоматическое и травматическое оружие. Все 11 задержанных - не местные, жители Киевской, Харьковской и Луганкськои областей. Мужчин освидетельствовали на состояние опьянения и доставили в городской отдел полиции.

Продолжается проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНН, вчера, 31 марта, в Киеве возле одного из ТРЦ, по словам очевидцев, произошла стрельба.

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