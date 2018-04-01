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В Івано-Франківську сталася стрілянина біля нічного клубу, є поранені

В Івано-Франківську сталася стрілянина біля нічного клубу, є поранені

Київ • УНН

 • 15067 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Івано-Франківську біля одного з нічних клубів сталася стрілянина, затримано 11 чоловік, причетних до інциденту. Про це в мережі Facebook повідомила Патрульна поліція Івано-Франківської області, передає УНН.

За словами правоохоронців, близько третьої години ночі на лінію 102 надійшло повідомлення про стрільбу біля нічного клубу на вулиці Івасюка.

На місце негайно прибули кілька екіпажів патрульної поліції. Очевидці повідомили, що невідомі стріляли по людях на сходах і самому приміщенні нічного клубу. В цей час поліцейські побачили, як кілька чоловіків сідають в автомобіль Nissan і стріляють, намагаючись утекти. Патрульні оперативно затримали чотирьох чоловіків поруч з автомобілем, а одного - у кущах через дорогу. Ще одного зловмисника спіймали у дворах позаду нічного клубу. Внаслідок стрілянини двоє відвідувачів нічного клубу поранені в ноги, їх шпиталізували.

В цей час інші екіпажі вже були орієнтовані на виявлення автомобілів Volkswagen Caddy та Toyota Land Cruiser Prado, на яких втекли причетні до стрілянини. Через кілька хвилин автомобілі заблокували на вулиці Незалежносі, а п'ятьох чоловіків - затримали.

В усіх автомобілях була автоматична і травматична зброя. Всі 11 затриманих - не місцеві, мешканці Київської, Харківської та Луганкської областей. Чоловіків освідчили на стан сп'яніння та доставили у міський відділ поліції.

Триває перевірка, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНН, вчора, 31 березня, в Києві біля одного з ТРЦ, за словами очевидців, сталася стрілянина.

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