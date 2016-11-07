В Ивано-Франковске рассмотрят апелляцию по делу избиения полицейским бойца АТО

После того, как судом было принято решение отпустить главного полицейского Ивано-Франковска под личное обязательство и оставить его на должности на время досудебного расследования, прокуратура решила обжаловать решение.

Напомним, 5 сентября в Ивано-Франковске за якобы нарушение ПДД и выписку полицейскими постановления между копами и ветераном АТО произошел конфликт, после которого АТОвец Иван Чайковский обвинил Дмитрия Михальца в брутальном избиении.