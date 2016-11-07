В Ивано-Франковске рассмотрят апелляцию по делу избиения полицейским бойца АТО
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня, 7 ноября, в Ивано-Франковском городском суде будут рассматривать дело полицейского Дмитрия Михальца, которого обвиняют в избиении ветерана АТО, сообщает УНН.
После того, как судом было принято решение отпустить главного полицейского Ивано-Франковска под личное обязательство и оставить его на должности на время досудебного расследования, прокуратура решила обжаловать решение.
Напомним, 5 сентября в Ивано-Франковске за якобы нарушение ПДД и выписку полицейскими постановления между копами и ветераном АТО произошел конфликт, после которого АТОвец Иван Чайковский обвинил Дмитрия Михальца в брутальном избиении.