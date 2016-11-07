В Івано-Франківську розглянуть апеляцію у справі побиття поліцейським бійця АТО
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні, 7 листопада, в Івано-Франківському міському суді розглядатимуть справу поліцейського Дмитра Міхальця, якого звинувачують у побитті ветерана АТО, повідомляє УНН.
Після того, як судом було прийняте рішення відпустити головного поліцейського Івано-Франківська під особисте зобов’язання і залишити його на посаді на час досудового розслідування, прокуратура вирішила оскаржити рішення.
Нагадаємо, 5 вересня в Івано-Франківську через нібито порушення ПДР та виписування поліцейськими постанови між копами та ветераном АТО стався конфлікт, після якого атовець Іван Чайковський звинуватив Д.Міхальця у брутальному побитті з киданням на підлогу.