В Ивано-Франковске горел участок полиции

"1 декабря 2019 года в 22:56 в городе Ивано-Франковск на улице Бельведерская - пожар электрощитовой в лестничной клетке на 1-м этаже 3-этажного здания Ивано-Франковского ГО ГУ НП в области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из помещений на 2-м этаже эвакуировали 2-х полицейских.

Напомним, в Ивано-Франковске горело отделение "Укрпочты".