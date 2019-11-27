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В Івано-Франківську горіло відділення "Укрпошти"

В Івано-Франківську горіло відділення "Укрпошти"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. В Івано-Франківську сталася пожежа у відділенні "Укрпошти". Про це повідомляє УНН з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

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"26 листопада 2019 року о 12:00 у місті Івано-Франківськ на вулиці Мазепи - пожежа електророзподільного ящика та ізоляції кабелів на площі 0,5 кв. м, у приміщенні відділення поштового зв’язку "Укрпошти" № 26", - сказано у повідомленні.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у Харкові під час будівельних робіт загорівся утеплювач на новобудові, де поки ніхто не живе.

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