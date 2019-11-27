В Ивано-Франковске горело отделение "Укрпочты"

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"26 ноября 2019 года в 12:00 в городе Ивано-Франковск на улице Мазепы - пожар электрораспределительного ящика и изоляции кабелей на площади 0,5 кв. м, в помещении отделения почтовой связи "Укрпочты" № 26", - говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в Харькове во время строительных работ загорелся утеплитель на новостройке, где пока никто не живет.