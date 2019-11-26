У Харкові горіла новобудова: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Харкові під час будівельних робіт загорівся утеплювач на новобудові, де поки ніхто не живе. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник пресслужби ГУ ДСНС України у Харківській області Ігор Лупандін.
“Це була пожежа на Білгородському шосе 34, горіла новобудова - житловий будинок, де ніхто не проживає, а саме утеплювач на площі біля 250 кв. метрів. В 13:37 пожежа була ліквідована. Потерпілих та загиблих немає. Будівельники закріпляли утеплювач зовні. Зараз там працюють наші фахівці, проводять перевірку. Також працюють працівники Національної поліції, встановлюють причину виникнення пожежі”, — розповіли у пресслужбі.
Нагадаємо, у Львові на вулиці Творчій горів житловий будинок, внаслідок події ніхто не постраждав.