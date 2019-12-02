В Івано-Франківську горів відділок поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Івано-Франківську напередодні ввечері сталася пожежа у відділку поліції. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
"1 грудня 2019 року о 22:56 у місті Івано-Франківськ на вулиці Бельведерська - пожежа електрощитової в сходовій клітці на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі Івано-Франківського МВ ГУ НП в області", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, з приміщень на 2-му поверсі евакуйовано 2-х працівників поліції.
Нагадаємо, в Івано-Франківську горіло відділення "Укрпошти".