В Ивано-Франковской области мужчину засыпало землей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Вчера, 10 мая, в селе Угринов Тисменицкого района во время проведения работ по устройству ливневой канализации в траншеи глубиной 4 м землей засыпало мужчину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
"10 мая в 13:29 в "Службу спасения 101" поступило сообщение о том, что в селе Угринов Тисменицкого района во время проведения работ по устройству ливневой канализации в траншеи глубиной 4 м землей засыпало мужчину", - говорится в сообщении.
В 15:20 спасатели с помощью шанцевого инструмента и экскаватора нашли и вытащили мужчину.
Мужчина госпитализирован в больницу с травмами средней степени тяжести.
Всего к спасательным работам были привлечены 15 человек личного состава на 3-х единицах техники.
Напомним, в г. Черноморское Одесской обл. на территории коммунального предприятия "Чорноморськводоканал", во время ремонта трубопровода произошел обвал грунта.