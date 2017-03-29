Комунальник загинув під час виконання робіт на Одещині

Чоловік 1969 року народження, слюсар — ремонтник 4 розряду, впав в котлован, де його засипало ґрунтом. В результаті отриманих травм працівник підприємства загинув на місці. Головним управлінням Держпраці в Одеській області створено комісію з розслідування причин нещасного випадку.

Нагадаємо, 29 березня чоловік на Донеччині загинув при спробі розібрати постріл від гранатомета.