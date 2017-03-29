Комунальник загинув під час виконання робіт на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 29 березня. УНН. У м.Чорноморськ Одеської обл. на територій комунального підприємства “Чорноморськводоканал”, під час ремонту трубопроводу стався обвал ґрунту. Внаслідок інциденту загинув чоловік. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Головного управління Держпраці в Одеській області.
Чоловік 1969 року народження, слюсар — ремонтник 4 розряду, впав в котлован, де його засипало ґрунтом. В результаті отриманих травм працівник підприємства загинув на місці. Головним управлінням Держпраці в Одеській області створено комісію з розслідування причин нещасного випадку.
Нагадаємо, 29 березня чоловік на Донеччині загинув при спробі розібрати постріл від гранатомета.