Коммунальщик погиб при выполнении работ в Одесской области

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 50691 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107464 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122860 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182038 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132747 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126382 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118503 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106592 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107617 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103940 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Коммунальщик погиб при выполнении работ в Одесской области

Коммунальщик погиб при выполнении работ в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 12427 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 29 марта. УНН. В г.Черноморское Одесской обл. на территории коммунального предприятия "Чорноморськводоканал", во время ремонта трубопровода произошел обвал грунта. В результате инцидента погиб человек. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе Главного управления Гоструда в Одесской области.

Мужчина 1969 года, слесарь - ремонтник 4 разряда, упал в котлован, где его засыпало грунтом. В результате полученных травм работник предприятия погиб на месте. Главным управлением Гоструда в Одесской обл. создана комиссия по расследованию причин несчастного случая.

Напомним, 29 марта мужчина в Донецкой области погиб при попытке разобрать выстрел от гранатомета .

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