Коммунальщик погиб при выполнении работ в Одесской области
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 29 марта. УНН. В г.Черноморское Одесской обл. на территории коммунального предприятия "Чорноморськводоканал", во время ремонта трубопровода произошел обвал грунта. В результате инцидента погиб человек. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе Главного управления Гоструда в Одесской области.
Мужчина 1969 года, слесарь - ремонтник 4 разряда, упал в котлован, где его засыпало грунтом. В результате полученных травм работник предприятия погиб на месте. Главным управлением Гоструда в Одесской обл. создана комиссия по расследованию причин несчастного случая.
Напомним, 29 марта мужчина в Донецкой области погиб при попытке разобрать выстрел от гранатомета .