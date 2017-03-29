Коммунальщик погиб при выполнении работ в Одесской области

Мужчина 1969 года, слесарь - ремонтник 4 разряда, упал в котлован, где его засыпало грунтом. В результате полученных травм работник предприятия погиб на месте. Главным управлением Гоструда в Одесской обл. создана комиссия по расследованию причин несчастного случая.

Напомним, 29 марта мужчина в Донецкой области погиб при попытке разобрать выстрел от гранатомета .