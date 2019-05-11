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В Івано-Франківській області чоловіка засипало землею

В Івано-Франківській області чоловіка засипало землею

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Вчора, 10 травня, у селі Угринів Тисменицького району під час проведення робіт по влаштуванню дощової каналізації в траншеї глибиною 4 м землею засипало чоловіка. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

“10 травня о 13:29 до „Служби порятунку 101“ надійшло повідомлення про те, що у селі Угринів Тисменицького району під час проведення робіт по влаштуванню дощової каналізації в траншеї глибиною 4 м землею засипало чоловіка”, — йдеться у повідомленні.

О 15:20 рятувальники за допомогою шанцевого інструмента і екскаватора відкопали та витягнули чоловіка.

Чоловіка госпіталізовано до лікарні з травмами середнього ступеня важкості.

Всього до рятувальних робіт було залучено 15 чоловік особового складу на 3-х одиницях техніки.

Нагадаємо, у м.Чорноморськ Одеської обл. на територій комунального підприємства “Чорноморськводоканал”, під час ремонту трубопроводу стався обвал ґрунту.

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