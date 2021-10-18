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В итальянском Триесте протесты против COVID-сертификатов переросли в столкновения с полицией

В итальянском Триесте протесты против COVID-сертификатов переросли в столкновения с полицией

Киев  •  УНН

 • 22980 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Полицейские применили водометы против демонстрантов, устроивших акцию протеста против COVID-сертификатов в порту Триеста на севере Италии. Как передает агентство ANSA, полиция разгоняет около 300 протестующих, блокировавших один из портовых блоков, пишет УНН со ссылкой также на Corriere della Sera.

Детали

Работники итальянских портов обещали гораздо более широкие и масштабные акции протеста с 15 октября, когда в Италии вошло в силу обязательство предоставлять COVID-сертификат на рабочем месте. Но в результате серьезных забастовок, парализующих транспортный сектор, не произошло. Большинство работников порта Триеста, а также других портов продолжили работу, предпочтя сохранить заработную плату. В основе возражений трудящихся протесты не столько против вакцинации, сколько против метода принуждения к ней путем COVID-сертификата. Как указывают протестующие, COVID-сертификат нарушает конституционное право на труд, поскольку без этого документа попасть на рабочее место нельзя.

Как сообщает в понедельник газета La Repubblica, в Милане были арестованы два человека, провоцировавшие беспорядки во время манифестации против COVID-сертификатов в Милане, которая прошла в субботу с участием 15 тыс. человек. Как указывает издание, в разработке следствия еще около 100 человек, связанные с анархическими организациями. В то же время беспорядки 9 октября во время акций протеста в Риме, как сообщалось ранее, связывают с ультраправым сектором.

Контекст

С введением обязательного COVID-сертификата на рабочем месте ускорились темпы вакцинации, а также увеличилось число сдаваемых тестов на коронавирус. Не вакцинированным для получения QR-кода необходимо делать его каждые 48 часов. Число новых заражений при этом остается стабильным, суточный прирост новых случаев не превышает 3 тыс. по стране.

Число полностью иммунизированных в Италии превышает 81% населения старше 12 лет. Первую дозу сделали более 85%. Эксперты говорят, что с достижением 90-процентного барьера можно будет отказаться от COVID-сертификатов, которые будут в силе по крайней мере до завершения режима чрезвычайной ситуации, объявленного до конца года. Далее его срок может быть при необходимости продлен.

Добавим, что согласно статистике ВОЗ — в Италии зафиксировали 4 715 464 случая заболевания, жертвами стали 131 517 человек.

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