В італійському Трієсті протести проти COVID-сертифікатів переросли у сутички з поліцією

Деталі

Працівники італійських портів обіцяли набагато ширші і масштабні акції протесту з 15 жовтня, коли в Італії увійшло в силу зобов’язання надавати COVID-сертифікат на робочому місці. Але в результаті серйозних страйків, які паралізують транспортний сектор, не відбулося. Більшість працівників порту Трієста, а також інших портів продовжили роботу, вважаючи за краще зберегти заробітну плату. В основі заперечень трудящих протести не стільки проти вакцинації, скільки проти методу примусу до неї шляхом COVID-сертифікату. Як вказують протестувальники, COVID-сертифікат порушує конституційне право на працю, оскільки без цього документа потрапити на робоче місце не можна.

Як повідомляє у понеділок газета La Repubblica, в Мілані були заарештовані двоє людей, які провокували безлади під час маніфестації проти COVID-сертифікатів у Мілані, яка пройшла в суботу за участю 15 тис. осіб. Як вказує видання, в розробці слідства ще близько 100 осіб, пов’язані з анархічними організаціями. У той же час заворушення 9 жовтня під час акцій протесту в Римі, як повідомлялося раніше, пов’язують з ультраправим сектором.

Контекст

З введенням обов’язкового COVID-сертифіката на робочому місці прискорилися темпи вакцинації, а також збільшилася кількість тестів на коронавірус. Не вакцинованим для отримання QR-коду необхідно робити його кожні 48 годин. Кількість нових заражень при цьому залишається стабільною, добовий приріст нових випадків не перевищує 3 тис. по країні.

Кількість повністю імунізованих в Італії перевищує 81% населення старше 12 років. Першу дозу зробили більше 85%. Експерти кажуть, що з досягненням 90-процентного бар’єру можна буде відмовитися від COVID-сертифікатів, які будуть в силі принаймні до завершення режиму надзвичайної ситуації, оголошеного до кінця року. Далі його термін може бути за необхідності продовжений.

Додамо, що згідно зі статистикою ВООЗ — в Італії зафіксували 4 715 464 випадки захворювання, жертвами стали 131 517 осіб.