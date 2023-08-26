В Италии в ДТП попал автобус с украинцами: четверо пострадавших в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Вчера вечером, 25 августа, в Италии в аварию попал автобус, в котором находились украинцы. Четверо из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщает местное издание Today, пишет УНН.
Детали
Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Латисана - Сан-Джорджо-ди-Ногаро. По предварительной информации автобус столкнулся с рефрижератором на польских номерах, который заезжал на стоянку.
Отмечается, что в автобусе находились украинцы. Однако, пока неизвестно откуда и куда они направлялись.
14 пассажиров автобуса, среди которых семеро несовершеннолетних, были госпитализированы. Четверо, из них двое несовершеннолетних, – в тяжелом состоянии.
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