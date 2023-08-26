В Италии в ДТП попал автобус с украинцами: четверо пострадавших в тяжелом состоянии

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Латисана - Сан-Джорджо-ди-Ногаро. По предварительной информации автобус столкнулся с рефрижератором на польских номерах, который заезжал на стоянку.

Отмечается, что в автобусе находились украинцы. Однако, пока неизвестно откуда и куда они направлялись.

14 пассажиров автобуса, среди которых семеро несовершеннолетних, были госпитализированы. Четверо, из них двое несовершеннолетних, – в тяжелом состоянии.

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