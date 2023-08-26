В Італії у ДТП потрапив автобус з українцями: четверо постраждалих у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Вчора ввечері, 25 серпня, в Італії в аварію потрапив автобус, у якому перебували українці. Четверо з них були госпіталізовані у важком стані, серед них двоє неповнолітніх. Про це повідомляє місце видання Today, пише УНН.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Латісана - Сан-Джорджо-ді-Ногаро. За попередньою інформацію автобус зіткнувся із рефрижератором на польських номерах, який заїжджав на стоянку.
Зазначається, що в автобусі перебували українці. Однак, наразі невідомо звідки та куди вони прямували.
14 пасажирів автобусу, серед яких семеро неповнолітніх, були госпіталізовані. Четверо, з них двоє неповнолітніх, – у важкому стані.
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