В Італії у ДТП потрапив автобус з українцями: четверо постраждалих у важкому стані

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Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Латісана - Сан-Джорджо-ді-Ногаро. За попередньою інформацію автобус зіткнувся із рефрижератором на польських номерах, який заїжджав на стоянку.

Зазначається, що в автобусі перебували українці. Однак, наразі невідомо звідки та куди вони прямували.

14 пасажирів автобусу, серед яких семеро неповнолітніх, були госпіталізовані. Четверо, з них двоє неповнолітніх, – у важкому стані.

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