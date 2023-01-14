В Италии опровергли наличие давления в вопросах поставок оружия Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Содержимое пакета военной помощи Украине определяется Министерством обороны Италии в "соответствии с запросами Киева", при этом Рим не испытывает давления со стороны каких-либо стран, заявил глава минобороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Adncronos.
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"Я видел в СМИ информацию на тему ЗРК SAMP-T, которая полностью выдумана. Правительство в плане помощи Украине не испытывало давления со стороны кого-либо, в том числе США. Партнеры и Киев очень довольны сотрудничеством с Италией", - приводит его слова агентство.
По его словам, пакет помощи для Украины определяется, министерством обороны Италии, в соответствии с запросами, полученными в течение последних месяцев, и конкретных возможностей предоставления эффективных и быстрых материалов.
Напомним
Италия приняла решение о поставке Украине батареи ЗРК SAMP/T, которая способна сбивать, в частности, баллистические ракеты.
Как ранее сообщал УНН, схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложная, и подробности сейчас засекречены.
SAMP/T на базе перехватчика ASTER 30 Block 1 является эффективной системой, прежде всего, против крылатых и противорадиолокационных ракет, крупных беспилотников, а также имеет ограниченные противоракетные возможности (против ракет малой дальности).