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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Италии опровергли наличие давления в вопросах поставок оружия Украине

Киев • УНН

 • 428820 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Содержимое пакета военной помощи Украине определяется Министерством обороны Италии в "соответствии с запросами Киева", при этом Рим не испытывает давления со стороны каких-либо стран, заявил глава минобороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Adncronos.

В Италии опровергли наличие давления в вопросах поставок оружия Украине

Цитата

"Я видел в СМИ информацию на тему ЗРК SAMP-T, которая полностью выдумана. Правительство в плане помощи Украине не испытывало давления со стороны кого-либо, в том числе США. Партнеры и Киев очень довольны сотрудничеством с Италией", - приводит его слова агентство.

По его словам, пакет помощи для Украины определяется, министерством обороны Италии, в соответствии с запросами, полученными в течение последних месяцев, и конкретных возможностей предоставления эффективных и быстрых материалов.

Напомним

Италия приняла решение о поставке Украине батареи ЗРК SAMP/T, которая способна сбивать, в частности, баллистические ракеты. 

Как ранее сообщал УНН, схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложная, и подробности сейчас засекречены.

SAMP/T на базе перехватчика ASTER 30 Block 1 является эффективной системой, прежде всего, против крылатых и противорадиолокационных ракет, крупных беспилотников, а также имеет ограниченные противоракетные возможности (против ракет малой дальности).

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