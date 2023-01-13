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Італія передасть Україні батарею ЗРК SAMP/T

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Італія ухвалила рішення про постачання Україні батареї ЗРК SAMP/T, яка здатна збивати, зокрема, балістичні ракети, повідомляє видання RID, передає УНН.

Італія передасть Україні батарею ЗРК SAMP/T

Цитата

"Зелене світло дали в останні 2-3 дні за волею самого прем'єра Джорджії Мелоні. Ще 2 тижні тому проблема була через небажання оборони та військових, враховуючи, що у Італії на озброєнні всього 5 батарей SAMP/T, і що одна з них наразі розгорнута у Кувейті в рамках операції INHERENT RESOLVE", - йдеться в повідомленні.

"Сильний тиск з боку Вашингтона і телефонний дзвінок Байдена Мелоні - рішуче змінили картину, і Італія сказала так".

Деталі

Схема, за якою має бути передана батарея, дуже складна, і подробиці нині засекречені.

SAMP/T на базі перехоплювача ASTER 30 Block 1 є ефективною системою, перш за все, проти крилатих і протирадіолокаційних ракет, великих безпілотників, а також має обмежені протиракетні можливості (проти ракет малої дальності).

Очевидно, що щодо безпілотників оцінка стосується економічної ефективності використання високопродуктивного та дорогого перехоплювача, такого як ASTER 30. І тут виникає ще одна проблема, а саме, скільки «дозаправок» буде поставлено українцям, у тому числі у світлі атак, нещодавно проведених росіянами, та зниження доступності ASTER 30 Block 1, особливо на італійському ринку, зазначає видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Італія та Франція готові поставити в Україну ЗРК SAMP/T Mamba

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