Италия передаст Украине батарею ЗРК SAMP/T

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"Зеленый свет дали в последние 2-3 дня по воле самого премьера Джорджии Мелони. Еще 2 недели назад проблема была из-за нежелания обороны и военных, учитывая, что у Италии на вооружении всего 5 батарей SAMP/T, и что одна из них сейчас развернута в Кувейте в рамках операции INHERENT RESOLVE", - говорится в сообщении.

"Сильное давление со стороны Вашингтона и телефонный звонок Байдена Мелони - решительно изменили картину, и Италия сказала да".

Детали

Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложная, и подробности ныне засекречены.

SAMP/T на базе перехватчика ASTER 30 Block 1 является эффективной системой, прежде всего, против крылатых и противорадиолокационных ракет, крупных беспилотников, а также имеет ограниченные противоракетные возможности (против ракет малой дальности).

Очевидно, что в отношении беспилотников оценка касается экономической эффективности использования высокопроизводительного и дорогостоящего перехватчика, такого как ASTER 30. И здесь возникает еще одна проблема, а именно, сколько «дозаправок» будет поставлено украинцам, в том числе в свете атак, недавно проведенных россиянами, и снижения доступности ASTER 30 Block 1, особенно на итальянском рынке, отмечает издание.

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