В Італії спростували наявність тиску у питаннях постачання зброї Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Вміст пакету військової допомоги Україні визначається Міністерством оборони Італії у "відповідності до запитів Києва", при цьому Рим не зазнає тиску з боку будь-яких країн, заявив глава міноборони Італії Гуїдо Крозетто. Про це повідомляє УНН з посиланням на Adncronos.
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"Я бачив у ЗМІ інформацію на тему ЗРК SAMP-T, яка повністю вигадана. Уряд у плані допомоги Україні не зазнавав тиску з боку будь-кого, зокрема США. Партнери і Київ дуже задоволені співпрацею з Італією", - наводить його слова агентство.
За його словами, пакет допомоги для України визначається, міністерством оборони Італії, відповідно до запитів, отриманих протягом останніх місяців, і конкретних можливостей надання ефективних і швидких матеріалів.
Нагадаємо
Італія ухвалила рішення про постачання Україні батареї ЗРК SAMP/T, яка здатна збивати, зокрема, балістичні ракети.
Як раніше повідомляв УНН, схема, за якою має бути передана батарея, дуже складна, і подробиці нині засекречені.
SAMP/T на базі перехоплювача ASTER 30 Block 1 є ефективною системою, перш за все, проти крилатих і протирадіолокаційних ракет, великих безпілотників, а також має обмежені протиракетні можливості (проти ракет малої дальності).