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В Италии из-за сильных ливней и наводнений приостановили местные выборы

Киев  •  УНН

 • 22668 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В итальянском регионе Лигурия приостановили местные выборы из-за сильных дождей и наводнений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на La Repubblica.

Детали

Согласно информации, из-за погодных условий в столице Лигурии Генуе объявили о закрытии нескольких избирательных участков во время проведения местных выборов. Подсчет бюллетеней продолжат завтра утром. Также сообщается, что
власти закрыли автомагистраль Савона-Турин.

Как сообщают СМИ, из-за наводнений затопило итальянскую коммуну Понтинвреа (провинция Савона), а несколько городов Италии пострадали из-за оползней.

Кроме того, власти закрыли учебные заведения по всему региону. По данным метеорологов, непогода продолжится как минимум до завтра.

Добавим

Об ухудшении погодных условий сегодня также сообщалось во Франции. Так, повышенный уровень погодной опасности объявлен в шести департаментах на юго-востоке Франции из-за сильных дождей и риска наводнений.

В связи с непогодой руководство Государственного университета Экс-Марсель, расположенного на юге Франции, объявило об отмене занятий в понедельник.

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