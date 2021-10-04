В шести департаментах Франции объявили повышенный уровень тревоги из-за сильных дождей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Повышенный уровень погодной опасности объявлен в шести департаментах на юго-востоке Франции из-за сильных дождей и риска наводнений. Об этом сообщила в понедельник национальная метеорологическая служба Meteo France в своем Twitter, пишет УНН.
Детали
“Красный” — максимальный уровень тревоги — с 12:00 будет введен в департаменте Буш-дю-Рон. По данным метеорологов, в течение дня в этом регионе ожидается от 200 до 240 мм осадков. Как отмечает Meteo France, улучшение погодных условий ожидается только к вечеру понедельника.
В связи с непогодой руководство Государственного университета Экс-Марсель, расположенного на юге Франции, объявило об отмене занятий в понедельник.
“Оранжевый” — предпоследний уровень погодной опасности — уже действует в департаментах Альпы Верхнего Прованса, Приморские Альпы, Вар, Воклюз, Верхняя Корсика.
В Meteo France рекомендовали жителям департаментов “регулярно проверять информацию о текущей погодной ситуации и ограничить передвижения на автотранспорте”.
1 dpt en #vigilanceRouge
5 dpts en #vigilanceOrange
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