У шести департаментах Франції оголосили підвищений рівень тривоги через сильні дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Підвищений рівень погодної небезпеки оголошено в шести департаментах на південному сході Франції через сильні дощі та ризик повеней. Про це повідомила у понеділок національна метеорологічна служба Meteo France в своєму Twitter, пише УНН.
Деталі
“Червоний” — максимальний рівень тривоги — з 12:00 буде введений у департаменті Буш-дю-Рон. За даними метеорологів, протягом дня в цьому регіоні очікується від 200 до 240 мм опадів. Як зазначає Meteo France, поліпшення погодних умов очікується тільки до вечора понеділка.
У зв’язку з негодою керівництво Державного університету Екс-Марсель, розташованого на півдні Франції, оголосило про скасування занять у понеділок.
“Помаранчевий” — передостанній рівень погодної небезпеки — вже діє у департаментах Альпи Верхнього Провансу, Приморські Альпи, Вар, Воклюз, Верхня Корсика.
У Meteo France рекомендували жителям департаментів “регулярно перевіряти інформацію про поточну погодну ситуацію та обмежити пересування на автотранспорті”.
1 dpt en #vigilanceRouge
5 dpts en #vigilanceOrange
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