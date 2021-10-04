У шести департаментах Франції оголосили підвищений рівень тривоги через сильні дощі

Деталі

“Червоний” — максимальний рівень тривоги — з 12:00 буде введений у департаменті Буш-дю-Рон. За даними метеорологів, протягом дня в цьому регіоні очікується від 200 до 240 мм опадів. Як зазначає Meteo France, поліпшення погодних умов очікується тільки до вечора понеділка.

У зв’язку з негодою керівництво Державного університету Екс-Марсель, розташованого на півдні Франції, оголосило про скасування занять у понеділок.

“Помаранчевий” — передостанній рівень погодної небезпеки — вже діє у департаментах Альпи Верхнього Провансу, Приморські Альпи, Вар, Воклюз, Верхня Корсика.

У Meteo France рекомендували жителям департаментів “регулярно перевіряти інформацію про поточну погодну ситуацію та обмежити пересування на автотранспорті”.

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