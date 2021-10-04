В Італії через сильні зливи і повені призупинили місцеві вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. В італійському регіоні Лігурія призупинили місцеві вибори через сильні дощі та повені. Про це УНН повідомляє з посиланням на La Repubblica.
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Згідно з інформацією, через погодні умови в столиці Лігурії Генуї оголосили про закриття декількох виборчих дільниць під час проведення місцевих виборів. Підрахунок бюлетенів продовжать завтра вранці. Також повідомляється, що влада закрила автомагістраль Савона-Турин.
Як повідомляють ЗМІ, через повені затопило італійську комуну Понтінвреа (провінція Савона), а кілька міст Італії постраждали через зсуви.
Крім того, влада закрила навчальні заклади по всьому регіону. За даними метеорологів, негода триватиме як мінімум до завтра.
Додамо
Про погіршення погодних умов сьогодні також повідомлялося у Франції. Так, підвищений рівень погодної небезпеки оголошено в шести департаментах на південному сході Франції через сильні дощі та ризик повеней.
У зв'язку з негодою керівництво Державного університету Екс-Марсель, розташованого на півдні Франції, оголосило про скасування занять у понеділок.