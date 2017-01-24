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В Италии бармен налил клиентам раствор едкого натра вместо воды

В Италии бармен налил клиентам раствор едкого натра вместо воды

Киев • УНН

 • 7836 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Италии бармен ошибочно налил двум клиентам вместо воды раствор едкого натра, в результате чего посетители оказались в больнице с ожогами внутренних органов, передает УНН со ссылкой на askanews.

Сообщается, что сотрудник одного из местных заведений, получив заказ на два стакана простой воды, взял не ту бутылку. Вместо воды в ней был раствор моющего средства и каустической соды.

Клиенты, молодая пара в возрасте 26 и 24 лет, почувствовали сильное жжение в горле и пищеводе и были срочно госпитализированы.

Отмечается, что в настоящее время они находятся в состоянии средней тяжести.

Бармену предъявили обвинение в непредумышленном причинении вреда здоровью. Бутылку с раствором отправили на экспертизу.

Справка УНН: едкий натр или каустическая сода применяется в быту для прочистки канализации и нейтрализации жировых отложений. При попадании на кожу и слизистые оболочки он вызывает сильные химические ожоги.

Как сообщал УНН, англичанка пыталась отравить мужа с помощью антифриза в вине .

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