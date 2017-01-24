В Італії бармен налив клієнтам розчин їдкого натру замість води
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. В Італії бармен помилково налив двом клієнтам замість води розчин їдкого натру, в результаті чого відвідувачі опинилися в лікарні з опіками внутрішніх органів, передає УНН з посиланням на askanews.
Повідомляється, що співробітник одного з місцевих закладів, отримавши замовлення на дві склянки простої води, взяв не ту пляшку. Замість води в ній був розчин миючого засобу і каустичної соди.
Клієнти, молода пара віком 26 і 24 років, відчули сильне печіння в горлі і стравоході та були терміново госпіталізовані.
Зазначається, що наразі вони знаходяться в стані середньої тяжкості.
Бармену пред'явили звинувачення в ненавмисному спричиненні шкоди здоров'ю. Пляшку з розчином відправили на експертизу.
Довідка УНН: їдкий натр або каустична сода, застосовується в побуті для прочищення каналізації і нейтралізації жирових відкладень. При попаданні на шкіру та слизові оболонки він викликає сильні хімічні опіки.
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