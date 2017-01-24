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В Італії бармен налив клієнтам розчин їдкого натру замість води

В Італії бармен налив клієнтам розчин їдкого натру замість води

Київ • УНН

 • 7836 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. В Італії бармен помилково налив двом клієнтам замість води розчин їдкого натру, в результаті чого відвідувачі опинилися в лікарні з опіками внутрішніх органів, передає УНН з посиланням на askanews.

Повідомляється, що співробітник одного з місцевих закладів, отримавши замовлення на дві склянки простої води, взяв не ту пляшку. Замість води в ній був розчин миючого засобу і каустичної соди.

Клієнти, молода пара віком 26 і 24 років, відчули сильне печіння в горлі і стравоході та були терміново госпіталізовані.

Зазначається, що наразі вони знаходяться в стані середньої тяжкості.

Бармену пред'явили звинувачення в ненавмисному спричиненні шкоди здоров'ю. Пляшку з розчином відправили на експертизу.

Довідка УНН: їдкий натр або каустична сода, застосовується в побуті для прочищення каналізації і нейтралізації жирових відкладень. При попаданні на шкіру та слизові оболонки він викликає сильні хімічні опіки.

Як повідомляв УНН, англійка намагалася отруїти чоловіка за допомогою антифризу у вині.

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