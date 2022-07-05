В Италии альпийская лавина унесла жизни 7 человек, еще 13 пропали без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Огромная часть альпийского ледника в Италии откололась и вызвала лавину. Официальные лица сообщили о семи погибших, еще 13 пропали без вести. Об этом информирует УНН со ссылкой на АР.
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Регион на северо-востоке Италии граничит с горным массивом Доломитовые Альпы, включая ледник Мармолада. Он откололся в курортном городке Канацеи.
Как сообщается, 14 человек пропали без вести: 10 итальянцев, трое из чехов и один австриец. Позже местные чиновники сообщили, что представители австрийского консульства установили контакт с австрийцем.
На стоянке под горой осталось четыре автомобиля: два с номерами Чехии; один из Германии и еще один из Венгрии.
По данным властей, трое погибших были итальянцами. Итальянские СМИ сообщают, что один из погибших был из Чехии.
Напомним
В Италии объявлено чрезвычайное положение из-за засухи.