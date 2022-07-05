В Італії альпійська лавина забрала життя 7 людей, ще 13 зникли безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Величезна частина альпійського льодовика в Італії відкололася та викликала лавину. Офіційні особи повідомили про сім загиблих, ще 13 зникли безвісти. Про це інформує УНН з посиланням на АР.
Деталі
Регіон на північному сході Італії межує з гірським масивом Доломітові Альпи, включаючи льодовик Мармолада. Він відколовся у курортному містечку Канацеї.
Як повідомляється, 14 людей зникли безвісти: 10 італійців, троє з чехів та один австрієць. Пізніше місцеві чиновники повідомили, що представники австрійського консульства встановили контакт з австрійцем.
На стоянці під горою залишилося чотири автомобілі: два з номерами Чехії; один з Німеччини та ще один з Угорщини.
За даними влади, троє загиблих були італійцями. Італійські ЗМІ повідомляють, що один із загиблих був з Чехії.
Нагадаємо
У Італії оголошено надзвичайний стан через посуху.